Арнор Сигурдссон отреагировал на победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, перешедший на правах аренды в «Венецию» минувшим летом, отреагировал на победу армейской команды в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Ты просто обожаешь это видеть», — написал Сигурдссон в «сториз» своего «инстаграма», сделав репост победного поста пресс-службы ЦСКА.

Напомним, вчера, 20 сентября, в столичном дерби ЦСКА встретился со «Спартаком». Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился победой армейской команды со счётом 1:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.