Рафаэл: я бы попросил Криштиану Роналду не возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский защитник «Ботафого» Рафаэл Перейра да Силва, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2015 год, признался, что хотел бы вновь играть в одной команде с форвардом Криштиану Роналду. В конце августа 36-летний португалец подписал контракт с «МЮ».

«Если бы я мог выбрать одного футболиста, с которым хотел бы сыграть в «Ботафого», то я бы назвал Роналду. Больше никого. Я бы попросил его не возвращаться в «МЮ». Я тоже люблю эту команду, но попросил бы его перейти в «Ботафого».

Мы уже редко общаемся с Криштиану, но, если я отправлю ему сообщение, он ответит», — приводит слова Рафаэла Fogao.

Криштиану отметился голом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).

Видео гола Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

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