Рафаэл: я бы попросил Криштиану Роналду не возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский защитник «Ботафого» Рафаэл Перейра да Силва, выступавший за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2015 год, признался, что хотел бы вновь играть в одной команде с форвардом Криштиану Роналду. В конце августа 36-летний португалец подписал контракт с «МЮ».
«Если бы я мог выбрать одного футболиста, с которым хотел бы сыграть в «Ботафого», то я бы назвал Роналду. Больше никого. Я бы попросил его не возвращаться в «МЮ». Я тоже люблю эту команду, но попросил бы его перейти в «Ботафого».
Мы уже редко общаемся с Криштиану, но, если я отправлю ему сообщение, он ответит», — приводит слова Рафаэла Fogao.
Криштиану отметился голом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1).
Видео гола Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»
Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 21 сентября 2021
-
12:16
-
12:12
-
12:10
-
12:04
-
11:54
-
11:45
-
11:39
-
11:21
-
11:20
-
11:08
-
11:01
-
10:47
-
10:43
-
10:29
-
10:20
-
10:18
-
10:06
-
09:58
-
09:38
-
09:38
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:28
-
07:58
-
07:35
-
07:17
-
06:53
-
06:43
-
06:19
-
05:57
-
05:44
-
05:21
-
04:38