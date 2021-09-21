Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал обращение к болельщикам команды.

«Вместе мы сильнее! Спасибо вам всем за поддержку», — написал Роналду.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

Криштиану отметился голом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). После возвращения в «МЮ» португалец забивает в каждом матче. В игре 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) он оформил дубль, а затем в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 Роналду поразил ворота «Янг Бойз» (1:2). В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает третье место.

Видео гола Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.