Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед»
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал обращение к болельщикам команды.
«Вместе мы сильнее! Спасибо вам всем за поддержку», — написал Роналду.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Криштиану отметился голом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (2:1). После возвращения в «МЮ» португалец забивает в каждом матче. В игре 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) он оформил дубль, а затем в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 Роналду поразил ворота «Янг Бойз» (1:2). В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает третье место.
Видео гола Криштиану Роналду в матче с «Вест Хэм Юнайтед»
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