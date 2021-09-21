Дон Хатчисон: на месте ван де Бека я бы ушёл из «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Ливерпуля», «Эвертона» и сборной Шотландии Дон Хатчисон оценил положение полузащитника Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед».
«Донни ван де Беку стоит поговорить со своим агентом, который потом пообщается с главным тренером и руководителем клуба. Чемпионат мира уже через 14 месяцев! Он не может просто сидеть на скамейке, играть в Кубке английской лиги и появляться всего на несколько минут. На месте ван де Бека я бы ушёл из «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Хатчисона Daily Mail со ссылкой на эфир BBC 5 Live Sport.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ван де Бек сыграл лишь в матче 4-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1), выйдя на поле на 85-й минуте.
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»
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