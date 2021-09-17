Бербатов: ван де Бек выглядит потерянным. Время на спасение его карьеры в «МЮ» на исходе

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил игру полузащитника Донни ван де Бека в команде Уле-Гуннара Сульшера.

«Ван де Бек выглядит потерянным. Время на спасение его карьеры в «МЮ» на исходе. В матче с «Янг Бойз» он вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве. Это характерная история для него в «МЮ». Если он выходит на поле в стартовом составе, его меняют. Если выходит на замену, то минут на 10. Ему не дают шанса как следует адаптироваться и показать всё, на что он способен.

Ситуация никак не складывается в его пользу. Очень жаль, ведь клуб заплатил за него большие деньги. Вот что случается, если тратишь деньги, чтобы порадовать своих болельщиков. Надеюсь, он ещё получит хороший шанс, но ему придётся нелегко», — цитирует Бербатова Betfair.

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