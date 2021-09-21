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В поисках затерянного пенальти. Разбор 5-го тура АПЛ

В поисках затерянного пенальти. Разбор 5-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 5-й тур АПЛ сезона-2021/2022. Вторая подряд победа «Арсенала». «Челси» разгромил «Тоттенхэм» — подробный разбор матча. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: неназначенные пенальти на Роналду, гол Лингарда, сейв де Хеа. «Ман Сити» не забил «Саутгемптону», а «Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас».

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

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Таймкоды:
0:00 – Привет от Гвардиолы
0:51 – «Тоттенхэм» крут, но Тухель – лучший в мире по одному показателю
21:39 – Роналду? Лингард! Де Хеа!!!
42:58 – «Сити» страдал все 90 минут
54:05 – «Ливерпуль»: ключевое слово – «навесы»
1:09:04 – Ой! А «Бёрнли» передоминировал «Арсенал»
1:18:25 – Маргарет Тэтчер, Руперт Мёрдок, Виктория Бекхэм + конкурс!

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