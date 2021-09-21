«Всё сделал правильно — я его поддерживаю». Мостовой — об отказе Дзюбы от вызова в сборную
Поделиться
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022.
«Дзюба всё правильно сделал. Его последние два года критикуют, обсуждают, пихают: то форму не набрал, то ещё какие-то истории. Вот и сказал: «пока хватит». Я его поддерживаю. Если бы дело было в Карпине, то он бы его и не включал в список», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
Новость по темеАртём Дзюба отказался принять приглашение в сборную России
Комментарии
- 21 сентября 2021
-
18:17
-
18:11
-
17:59
-
17:53
-
17:41
-
17:37
-
17:34
-
17:25
-
17:24
-
17:24
-
17:14
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:14
-
16:12
-
16:04
-
15:54
-
15:47
-
15:38
-
15:34
-
15:26
-
15:05
-
14:49
-
14:39
-
14:29
-
14:21
-
14:05
-
13:54
Партнерский контент