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«Всё сделал правильно — я его поддерживаю». Мостовой — об отказе Дзюбы от вызова в сборную

«Всё сделал правильно — я его поддерживаю». Мостовой — об отказе Дзюбы от вызова в сборную
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в национальную команду для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

«Дзюба всё правильно сделал. Его последние два года критикуют, обсуждают, пихают: то форму не набрал, то ещё какие-то истории. Вот и сказал: «пока хватит». Я его поддерживаю. Если бы дело было в Карпине, то он бы его и не включал в список», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

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