Нуну Эшпириту Санту прокомментировал форму Гарри Кейна на старте сезона

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту высказался о форме нападающего Гарри Кейна на старте сезона. Форвард принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги и ни разу не отличился голом или ассистом.
Слабая результативность Кейна может быть связана с неудавшимся переходом игрока в стан «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
«Это всё в прошлом. Ничто из того, что мы можем сказать или сделать в будущем, не изменит прошлого. Мы должны оставить всё, что было в прошлом, и идти вперёд.
Мы вместе как команда должны разрешать все проблемы. Это касается всех игроков. Мы должны разговаривать с ними и находить лучшее решение.
В предыдущей игре Гарри начал матч слева, играл очень высоко, и всё было хорошо. К сожалению, мы не смогли забить, но у нас были шансы. Мы пытаемся создавать моменты, которые могут улучшить нашу игру. Гарри — часть команды», — сказал Санту.
После пяти туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» находится на 7-м месте, у него 9 очков. В шестом туре «шпоры» сыграют на выезде с «Арсеналом». Встреча состоится 26 сентября.
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