Радимов — об удалении Слуцкого: судейские решения не повлияли на исход матча

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал недовольство работой арбитра Сергея Иванова со стороны тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Надо сказать, что Слуцкого не так просто вывести из себя. Вокруг него сложился такой стереотип, что он добродушный человек. Когда начинается игра, какие-то вещи переходят в другое русло. Это эмоции. У меня были моменты с судьями. Когда узнавал, что его назначили на твой матч, думал: «Блин, опять этот». Кто? Это давняя история. Но когда видел его главным арбитром, то понимал, что будут проблемы. Когда возникают эмоции, можешь не сдержаться. С некоторыми судьями можно переговорить, даже неформальной лексикой.



С некоторыми судьями у тренеров могут сложиться личные мотивы. Кто-то может погасить это словом, а кто-то подходит — и сразу жёлтая, красная. Конечно, против Ин Бома нарушали правила. Но победа «Зенита» была настолько очевидна, что судейские решения не повлияли на исход матча», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».