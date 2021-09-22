«Я не «жертва» расизма». Голкипер «Милана» Меньян отреагировал на поведение фанатов «Юве»

Голкипер «Милана» Мик Меньян опубликовал заявление после расистских оскорблений со стороны фанатов «Ювентуса» во время матча 4-го тура Серии А (1:1).
«Воскресным вечером некоторые фанаты „Ювентуса“ выкрикивали расистские оскорбления в мой адрес. Что вы хотите, чтобы я сказал? Хотите, чтобы я сказал, что расизм — это плохо, а эти фанаты — глупцы? Дело не в этом.
Я не первый и не последний игрок, который испытал это. Пока мы будем рассматривать случившееся как «отдельные инциденты», история будет повторяться снова и снова.
Что делается для борьбы с расизмом на футбольных стадионах? Мы действительно верим в эффективность этой борьбы? Я играю в клубе, который стремится быть лидером в противодействии любому виду дискриминации. Но нам нужно делать больше, и все мы должны объединиться в этой борьбе против социальной проблемы, которая важнее самого футбола.
Знают ли люди, принимающие решения, что чувствуют люди, когда слышат оскорбления и сравнения с животными? Знают ли они, что это делает с нашими семьями, родственниками, которые просто не могут понять, почему это продолжается в 2021 году?
Я не «жертва» расизма. Я Мик, я чёрный и горжусь этим. Пока мы можем говорить громко и менять ситуацию, мы будем это делать", — написал Меньян в «Твиттере».
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