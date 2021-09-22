«Палмейрас» и «Атлетико» сыграли вничью в 1/2 финала Либертадорес, Халк не забил пенальти

В первом матче полуфинала Кубка Либертадорес «Палмейрас» дома принимал «Атлетико Минейро». Команды сыграли вничью, счёт встречи – 0:0.
В составе «Атлетико Минейро» пенальти на 42-й минуте не забил экс-игрок «Зенита» Халк. Футболист был заменён на 87 минуте, вместо него вышел Эдуардро Саша. Также в составе в «Атлетико Минейро» 55 минут на поле провёл экс-нападающий «Челси» и мадридского «Атлетико» Диего Коста. В составе «Палмейраса» 64 минуты на поле провёл экс-нападающий московского «Спартака» Луис Адриано. В составе обеих команд жёлтые карточки получили Федерико Сарачо и Жозе Рафаэл.
Ответный матч между этими командами пройдёт 29 сентября.
В другом полуфинале Кубка встречаются бразильский «Фламенго» и эквадорская «Барселона». Встречи пройдут 23 и 30 сентября.
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