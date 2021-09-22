Жиру покинул тренировку «Милана» из-за боли в спине

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру досрочно покинул тренировочную базу. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Команда готовится к матчу Серии А с «Венецией».

По информации источника, француза беспокоит травма, полученная в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3). Форвард испытывает боль в спине.

9 сентября Жиру сдал отрицательный тест на коронавирус, заражение было выявлено у игрока 2 сентября, с тех пор он находился в изоляции.

Матч 5-го тура Серии А «Милан» – «Венеция» состоится 22 сентября. Начало – в 21:45 мск. С 10 баллами миланцы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В минувшем сезоне «Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Чемпионом страны стал миланский «Интер», набрав 91 очко.