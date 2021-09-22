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«Рад, что играю вместе с великими чемпионами». Джеко – о 1500-й победе «Интера» в Серии А

«Рад, что играю вместе с великими чемпионами». Джеко – о 1500-й победе «Интера» в Серии А
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Нападающий «Интера» Эдин Джеко прокомментировал победу команды в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (3:1).

«Это победа в стиле великой команды, потому что мы являемся именно такой. Нам пришлось непросто в первом тайме, «Фиорентина» была хороша в стартовые 45 минут. Мы были более полноценной командой на поле и забили два гола на старте второго тайма, они и перевернули весь матч. Талантливые игроки всегда поладят друг с другом. Я рад, что играю вместе с великими чемпионами, надеюсь, мы одержим немало побед в этом сезоне», — цитирует Джеко Football Italia.

Вчера, 21 сентября, состоялся матч между «Фиорентиной» и миланским «Интером». Команды встречались на стадионе «Артемио Франки». Противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу миланского клуба. Эта победа стала для «Интера» юбилейной – 1500-й в Серии А. Нерадзурри перешли этот рубеж через 91 год, 11 месяцев и 15 дней с момента первой победы над «Ливорно» в октябре 1929 года.

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