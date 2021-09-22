«Интер» одержал юбилейную 1500-ю победу в Серии А. На это потребовался 91 год

Вчера, во вторник, 21 сентября, состоялся матч между «Фиорентиной» и миланским «Интером». Команды встречались на стадионе «Артемио Франки». Противостояние закончилось со счётом 3:1 в пользу миланского клуба.

Как отмечает OptaPaolo в «Твиттере», эта победа стала для «Интера» юбилейной – 1500-й в Серии А. «Нерадзурри» перешли этот рубеж через 91 год, 11 месяцев и 15 дней с момента первой победы над «Ливорно» в октябре 1929 года.

«Интер», набрав 13 очков в 5 матчах, является лидером турнирной таблицы чемпионата Италии. В следующем туре подопечным Симоне Индзаги предстоит встреча с «Аталантой».

Напомним, в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Интер» стартовал с домашнего поражения от мадридского «Реала» со счётом 0:1. Во втором туре итальянский клуб сыграет на выезде с донецким «Шахтёром».