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60-летний вице-президент Суринама сыграл в матче Лиги КОНКАКАФ

60-летний вице-президент Суринама сыграл в матче Лиги КОНКАКАФ
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В стартовом составе «Интера» (Суринам) в матче Лиги КОНКАКАФ с «Олимпией» (Гондурас) (0:6) вышел и отыграл 54-минуты вице-президент Суринама Ронни Брюнсвийк. 60-летний политик является президентом клуба, сообщает Marca. Кроме того, его имя носит домашний стадион «Интера». Он стал самым старым футболистом, который вышел на поле в Лиге КОНКАКАФ.

Брюнсвийк интересен тем, что довольно часто попадает в крупные скандалы. Дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Суринама отстранил его на пять лет за угрозы пистолетом нескольким игрокам во время матча в 2005 году. Позже обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств. В июне 2012 года его деятельность была приостановлена сроком на 1 год, потому что он вел себя жестоко по отношению к рефери и игрокам на футбольном матче.

Ранее Брюнсвийк также выходит на поле за «Интер». Он провёл за клуб два матча в Карибском клубном чемпионате 2009 года, один матч в Карибском клубном чемпионате 2011 года.

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