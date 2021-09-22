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Экс-игрока «Городеи» Шавеля осудили на три года «домашней химии»

Экс-игрока «Городеи» Шавеля осудили на три года «домашней химии»
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Бывшего футболиста «Городеи» Ростислава Шавеля осудили на три года «домашней химии» за неповиновение, сообщает spring96.org.

Такая мера наказания означает, что осужденному ограничивают свободу без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть он остается дома, но должен выполнять ряд правил, например, регулярно отмечаться в милиции и не употреблять алкоголь. Футболиста освободили из-под стражи прямо в зале суда.

17 мая экс-футболиста «Городеи» Ростислава Шавеля задержали возле дома, когда он возвращался с работы. Позже его осудили на 15 суток за неповиновение. 4 июня Шавеля перевели в СИЗО на Володарского. Его обвиняли по 342 статье УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

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