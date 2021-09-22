Экс-игрока «Городеи» Шавеля осудили на три года «домашней химии»

Бывшего футболиста «Городеи» Ростислава Шавеля осудили на три года «домашней химии» за неповиновение, сообщает spring96.org.
Такая мера наказания означает, что осужденному ограничивают свободу без направления в исправительное учреждение открытого типа, то есть он остается дома, но должен выполнять ряд правил, например, регулярно отмечаться в милиции и не употреблять алкоголь. Футболиста освободили из-под стражи прямо в зале суда.
17 мая экс-футболиста «Городеи» Ростислава Шавеля задержали возле дома, когда он возвращался с работы. Позже его осудили на 15 суток за неповиновение. 4 июня Шавеля перевели в СИЗО на Володарского. Его обвиняли по 342 статье УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).
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