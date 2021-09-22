Куман — о Месси: он до сих пор имеет большое значение для клуба

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о форварде Лионеле Месси, который летом покинул клуб и перешёл в «Пари-Сен-Жермен».
«В прошлом году он внёс вклад в 50 голов: забил 30 мячей и сделал 20 ассистов. Месси был примером для остальных. Лео видел своё будущее в «Барселоне», глядя на молодых игроков, которые появились в команде. Все эти парни хотели сфотографироваться с ним, я никогда не видел ничего подобного. Вот такое огромное значение он имел и до сих пор имеет, футболисты хотят побывать в одном кадре с ним. Для всего города новость о его уходе стала шоком», – цитирует Кумана Goal.com.
Напомним, в прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.
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