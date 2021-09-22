Пиняев: когда забью 10 голов в Премьер-Лиге, тогда и поговорим про сборную

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поделился эмоциями после дубля в Кубке России с клубом «Знамя Ногинск». Напомним, встреча завершилась со счётом 10:0 в пользу самарской команды. Пиняев за всё противостояние оформил дубль и отдал голевой пас.

«Пока что я забил 2 гола в матче с командой ПФЛ. Когда забью 10 голов в Премьер-Лиге, тогда и поговорим про сборную», — приводит слова Пиняева Sport24.

Напомним, сегодня 16-летний полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев забил первые мячи за самарцев. Пиняев в минувшем сезоне ФНЛ принял участие в 30 встречах за «Чертаново». Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в € 800 тыс.