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«Чайка» минимально обыграла «Ростов» в Кубке России. Клуб Сёмина вылетел из турнира

«Чайка» минимально обыграла «Ростов» в Кубке России. Клуб Сёмина вылетел из турнира
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Сегодня, 22 сентября, состоялась игра в рамках Кубка России между футбольным клубом «Чайка» из Ростовской области и «Ростовом» из одноимённого города. Команды встречались на стадионе «Ростов Арена». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «Чайки».

На 22-й минуте матча полузащитник Иван Олейников после передачи Антона Орлова открыл счёт в игре.

Сегодня в других матчах Кубка России московское «Динамо» разгромило ставропольское (6:0), а «Крылья Советов» с рекордным счётом обыграли ногинское «Знамя» (10:0). «Уфа» в серии пенальти обыграла «Легион Динамо», а вратарь уфимцев взял 5 ударов с точки в послематчевой серии.

Отметим, что клуб из Ростовской области выиграл три предыдущих матча в Кубке России. А «Ростов» в этом сезоне не примет участие в турнире.

Кубок России. Группа 5
22 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Олейников – 22'
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