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«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги

«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Вулверхэмптон» и вышел в 1/8 финала Кубка лиги
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В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 2:2 (2:3 в серии послематчевых пенальти).

На 14-й минуте первый гол забил Тангай Н'Домбеле. Преимущество «Тоттенхэма» увеличил Гарри Кейн, ему ассистировал Деле Алли. На 38-й минуте Леандер Дендонкер отыграл один мяч, голевую передачу сделал Райан Айт Нури. Даниэл Каштелу сравнял счёт, результативный пас отдал Леандер Дендонкер.

В основное время команды больше голов не забили. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Тоттенхэма» — 3:2.

«Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги. В эту стадию сегодня также пробились «Брайтон», «Арсенал», «Вест Хэм», «Лестер» и «Челси».

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
22 сентября 2021, среда. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 2
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Н'Домбеле – 14'   0:2 Кейн – 23'   1:2 Дендонкер – 38'   2:2 Каштелу – 58'
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