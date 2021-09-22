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Дубль Хакими принёс победу «ПСЖ» в матче с «Метцем»

Дубль Хакими принёс победу «ПСЖ» в матче с «Метцем»
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Сегодня, 22 сентября, в рамках французской Лиги 1 встречались «Метц» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен». Главным арбитром матча был Жереми Пиньяр. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу парижан.

Через 5 минут после стартового свистка марокканский футболист парижского клуба Ашраф Хакими открыл счёт в матче. Однако за 6 минут до свистка на перерыв футболисты «Метца» сравняли счёт в игре. Бубакар Куйяте после паса Мамаду Гейе отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса.

Однако на 95-й минуте Ашраф Хакими оформил дубль, благодаря которому «Пари Сен-Жермен» одержал 7-ю подряд победу в чемпионате. Стоит отметить, что парижский клуб в этом сезоне не теряет очки. После 7 игр чемпионата в активе парижан 21 результативный балл.

Лионель Месси не принимал участие в матче из-за проблем со здоровьем. Форвард получил травму в матче с «Лионом».

Франция - Лига 1. 7-й тур
22 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Хакими – 5'   1:1 Куйяте – 39'   1:2 Хакими – 90+5'
Удаления: Бронн – 90+1' / нет
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