Дубль Хакими принёс победу «ПСЖ» в матче с «Метцем»

Сегодня, 22 сентября, в рамках французской Лиги 1 встречались «Метц» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен». Главным арбитром матча был Жереми Пиньяр. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу парижан.
Через 5 минут после стартового свистка марокканский футболист парижского клуба Ашраф Хакими открыл счёт в матче. Однако за 6 минут до свистка на перерыв футболисты «Метца» сравняли счёт в игре. Бубакар Куйяте после паса Мамаду Гейе отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса.
Однако на 95-й минуте Ашраф Хакими оформил дубль, благодаря которому «Пари Сен-Жермен» одержал 7-ю подряд победу в чемпионате. Стоит отметить, что парижский клуб в этом сезоне не теряет очки. После 7 игр чемпионата в активе парижан 21 результативный балл.
Лионель Месси не принимал участие в матче из-за проблем со здоровьем. Форвард получил травму в матче с «Лионом».
- 23 сентября 2021
-
00:45
-
00:39
-
00:24
- 22 сентября 2021
-
23:58
-
23:54
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:02
-
22:51
-
22:42
-
22:37
-
22:34
-
22:23
-
21:58
-
21:56
-
21:37
-
21:27
-
21:25
-
21:03
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:35
-
20:21
-
20:20
-
20:07
-
19:52
-
19:50
-
19:42
-
19:25
-
19:25
-
19:11