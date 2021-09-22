Дубль Хакими принёс победу «ПСЖ» в матче с «Метцем»

Сегодня, 22 сентября, в рамках французской Лиги 1 встречались «Метц» и «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен». Главным арбитром матча был Жереми Пиньяр. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу парижан.

Через 5 минут после стартового свистка марокканский футболист парижского клуба Ашраф Хакими открыл счёт в матче. Однако за 6 минут до свистка на перерыв футболисты «Метца» сравняли счёт в игре. Бубакар Куйяте после паса Мамаду Гейе отправил мяч в сетку ворот Кейлора Наваса.

Однако на 95-й минуте Ашраф Хакими оформил дубль, благодаря которому «Пари Сен-Жермен» одержал 7-ю подряд победу в чемпионате. Стоит отметить, что парижский клуб в этом сезоне не теряет очки. После 7 игр чемпионата в активе парижан 21 результативный балл.

Лионель Месси не принимал участие в матче из-за проблем со здоровьем. Форвард получил травму в матче с «Лионом».