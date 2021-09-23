Болельщики «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку на поле после матча Лиги 1

После матча седьмого тура чемпионата Франции «Анже» — «Марсель» произошла массовая драка болельщиков, сообщает RMC Sport.
По данным источника, болельщики «Марселя» после финального свистка прорвались на поле и побежали к фанатам «Анже». Болельщики обеих команд в итоге оказались на поле и устроили массовую драку, в ходе которой было повреждено оборудование стадиона.
Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Матье Маргарита.
Отметим, это уже не первый скандал с участием «Марселя» в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Ранее на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики хозяев массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. К моменту приостановки матча счёт был 1:0 в пользу «Ниццы».
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