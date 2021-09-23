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«Вест Хэм» сыграет с «МС», «Челси» — с «Саутгемптоном». Результаты жеребьёвки Кубка лиги

«Вест Хэм» сыграет с «МС», «Челси» — с «Саутгемптоном». Результаты жеребьёвки Кубка лиги
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Пресс-служба Кубка английской лиги на официальном сайте разместила результаты жеребьёвки четвёртого раунда турнира.

Одним из самых интересных противостояний считается встреча между «Вест Хэм Юнайтед» и действующим обладателем титула — «Манчестер Сити». Лондонский «Челси» примет «Саутгемптон», а «Арсенал» сыграет с «Лидсом».

Результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка английской лиги:

  • «Челси» – «Саутгемптон»
  • «Арсенал» – «Лидс»
  • «Сток Сити» – «Брентфорд»
  • «Вест Хэм» – «Манчестер Сити»
  • «Лестер» – «Брайтон»
  • «Бёрнли» – «Тоттенхэм»
  • «Куинз Парк Рейнджерс» – «Сандерленд»
  • «Престон» – «Ливерпуль»

Отмечается, что матчи четвёртого раунда будут разыграны в течение недели, начинающейся 25 октября 2021 года.
Напомним, в сезоне-2020/2021 в финале Кубка английской лиги сошлись «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Победа с минимальным счётом 1:0 осталась за «горожанами».

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