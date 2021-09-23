Крыховяк прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Ленинградцем»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк поделился эмоциями от победы в матче группового этапа Кубка России с «Ленинградцем» (2:0).



«Мы приехали сюда, чтобы выиграть. Это было самым важным для нас. Я очень рад, что мы не пропустили, потому что с начала сезона это было для нас большой проблемой. Это проблема не только защитников, а всех игроков, которые на поле. И каждый сейчас работает в обороне, чтобы не пропустить гол, это важно. Я рад, что забил первый гол за команду, но мне больше нравится, что мы победили», — цитирует Крыховяка пресс-служба «Краснодара».



22 сентября состоялась встреча между «Ленинградцем» из Ленинградской области и «Краснодаром» из одноимённого города. Команды играли на стадионе «Рощино-Арена». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу гостей.

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