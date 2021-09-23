Баженов: если Карпин не нравился, могли с двух ног в него прыгнуть. Он с нами тренировался

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов вспомнил о тренировочном процессе под руководством нынешнего наставника сборной России Валерия Карпина.
«Карпин всегда тренировался с нами. Я уверен, что тогда он спокойно мог играть ещё. Мы с ним прям зарубались. Если тебе Георгиевич не нравился, ты мог просто прыгнуть в него с двух ног. Он бы ничего не сказал, просто поплевался бы и, может быть, похвалил.
С ним можно было зарубаться на тренировках. У нас было много упражнений, когда каждый играл с каждым – это суперконтактно и эмоционально. Если он вышел, то тут не играет роли: тренер он или нет.
Но если брать Лаудрупа, то он участвовал с нами в маленьких квадратах и показывал… Я такого вообще не видел. У него голеностопы были какие-то пластмассовые или резиновые.
Ты понимаешь, что это вообще какой-то непонятный уровень. Он между ног всей команде прокидывал. И не просто прокидывал мяч, а еще ногу туда засовывал – футбольные люди поймут. То есть с суперакцентом. Это вообще капец! Ты понимаешь, если он вот так сейчас делает, то как он играл тогда?» — приводит слова Баженова Sports.ru.
- 23 сентября 2021
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