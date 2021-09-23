«Кадис» — «Барселона»»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 23 сентября, состоится матч «Кадис» — «Барселона». Встреча 6-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Барселона».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Карлос Дель Серро Гранде из Мадрида. Ему будут помогать ассистенты Роберто Алонсо Фернандес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервный арбитр — Хосе Гарсия Гомес (Испания).
«Барселона» занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры. В четырех матчах каталонцы набрали восемь очков. «Кадис» находится на 15-м месте, набрав пять очков в пяти матчах.
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