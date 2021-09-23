Ограничения посещаемости на матчах Серии А могут отменить в конце октября

Уже в ближайшие дни власти Италии разрешат увеличить посещаемость стадионов на матчах Серии А, сообщает Football Italia. По данным источника, технический комитет работает в тесном контакте с правительством, чтобы смягчить ограничения. Если будет принято положительное решение, то на стадионах уже в ближайшие дни будет действовать ограничение в 75%.

В настоящее время в Италии действует ограничение в 50%.

При этом ожидается, что уже в конце октября в стране могут полностью снять эти ограничения. Тогда стадионы можно будет заполнять на 100%.

Турнирную таблицу Серии А возглавляет «Интер», набравший 13 очков. Столько же очков у «Милана», который уступает сопернику по дополнительным показателям.

Турнирная таблица Серии А