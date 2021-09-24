Моуринью повторил рекорд Аллегри по беспроигрышной домашней серии в чемпионате Италии

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Удинезе». Встреча завершилась со счётом 1:0. Как сообщает Opta, главный тренер римлян Жозе Моуринью повторил достижение Массимилиано Аллегри по серии из беспроигрышных домашних матчей в чемпионате Италии. Оба специалиста не проигрывают дома в Серии А в течение 41 матча подряд.
Команда Жозе Моуринью после этой победы поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре «Рома» сыграет с «Лацио», а «Удинезе» будет принимать «Фиорентину».
Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма», в котором он работал с 2019 года. Также в Италии Моуринью тренировал «Интер» с 2008 по 2010 год.
Аллегри вернулся в «Ювентус» в 2021 году. Ранее он возглавлял туринскую команду с 2014 по 2019 год.
- 24 сентября 2021
-
07:03
-
06:26
-
06:11
-
05:57
-
05:42
-
05:06
-
04:46
-
04:22
-
04:04
-
03:40
-
03:19
-
03:01
-
02:53
-
02:22
-
01:47
-
01:34
-
01:12
-
00:55
-
00:28
-
00:27
-
00:05
- 23 сентября 2021
-
23:55
-
23:43
-
23:21
-
23:07
-
23:05
-
22:56
-
22:35
-
22:09
-
21:55
-
21:34
-
21:33
-
21:28
-
21:13
-
21:10