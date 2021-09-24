Моуринью повторил рекорд Аллегри по беспроигрышной домашней серии в чемпионате Италии

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Удинезе». Встреча завершилась со счётом 1:0. Как сообщает Opta, главный тренер римлян Жозе Моуринью повторил достижение Массимилиано Аллегри по серии из беспроигрышных домашних матчей в чемпионате Италии. Оба специалиста не проигрывают дома в Серии А в течение 41 матча подряд.

Команда Жозе Моуринью после этой победы поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре «Рома» сыграет с «Лацио», а «Удинезе» будет принимать «Фиорентину».

Моуринью возглавил «Рому» в мае 2021 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма», в котором он работал с 2019 года. Также в Италии Моуринью тренировал «Интер» с 2008 по 2010 год.

Аллегри вернулся в «Ювентус» в 2021 году. Ранее он возглавлял туринскую команду с 2014 по 2019 год.