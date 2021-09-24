Моуринью хочет оспорить удаление Пеллегрини в матче с «Удинезе»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче пятого тура чемпионата Италии с «Удинезе». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. а 89-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён хавбек римского клуба Лоренцо Пеллегрини.
«После поражения следующая игра всегда сложнее на эмоциональном уровне. Думаю, в первые 35 минут мы показали самую качественную игру в этом сезоне. Мы полностью контролировали команду, которая очень хорошо организована в защите. Нам удалось забить гол, у нас было много моментов. В самый сложный момент игры мы держались единым фронтом, закрывали пространства и выбивали мяч в менее опасные зоны.
Удаление Пеллегрини? Я не знаю юридических механизмов в итальянском футболе, но если мы можем подать апелляцию, мы должны попробовать. Я очень сомневаюсь, что кто-то может сказать, что это была заслуженная вторая жёлтая карточка. Если есть способ апеллировать к этому удалению, то мы должны сделать это и позволить ему сыграть в воскресенье», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Рома» набрала 12 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице. «Удинезе» занимает 10-е место, набрав семь очков. В следующем туре «Рома» сыграет с «Лацио», а «Удинезе» будет принимать «Фиорентину».
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