«Реал» планирует продлить контракт с японским полузащитником Кубо

Мадридский «Реал» планирует подписать новый контракт со своим японским полузащитником Такефусой Кубо. Об этом сообщает Cadena Ser. 20-летний японец сейчас выступает на правах аренды за «Мальорку».

По информации источника, руководство мадридского клуба довольно игрой своего футболиста в этом сезоне, поэтому рассматривает подписание нового контракта.

В прошлом сезоне Кубо играл за «Вильярреал» и «Хетафе» на правах аренды. В 37 матчах он забил два мяча. Действующий контракт японца рассчитан до лета 2023 года.

Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В прошлом сезоне японец выступал за «Хетафе» на правах аренды, а до этого полузащитник провёл сезон в «Мальорке». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 20-летнего полузащитника в € 15 млн. За сборную Японии футболист провёл 11 встреч.