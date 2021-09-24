Украинский хавбек «Крыльев Советов» рассказал, как его хотели натурализовать в России

Украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал, как его хотели натурализовать в России.
«Это был 2010 год. Мы тогда играли в «Нижнем Новгороде», которым руководил бывший судья Игорь Егоров — нас шесть или восемь человек взяли из Запорожья. Мы тренировались со второй командой, но играли на область, поскольку не имели гражданства. Нас хотели натурализовать, но там были очень тяжёлые условия в плане жилья, питания, школы, в 14 лет я попал в другую страну. Я пожил там полгода и понял, что очень тяжело, хотел вернуться на Украину. И, пока я был в России, селекционер «Шахтёра» постоянно звонил моему папе и просил приехать на просмотр.
После турнира в Дагомысе так и получилось — я потренировался два дня, после чего они сказали, что хотят, чтобы я остался.
На тот момент все хоть и знали, что «Краснодар» — хорошая команда, но она только строилась, а «Шахтёр» был топ-командой. Наверное, все дети на Украине хотят попасть либо в «Динамо», либо в «Шахтёр», — приводит слова Иванисени Metaratings.
- 24 сентября 2021
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