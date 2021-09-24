Украинец Иванисеня: когда перешёл в «Крылья», мои соцсети горели от негативных сообщений
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Украинский полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня рассказал о хейте в соцсетях после перехода в самарскую команду. До этого игрок выступал в составе луганской «Зари».
«Сейчас не чищу свой «инстаграм», потому что закрыл комментарии от людей, на которых я не подписан. Конечно, когда я перешёл в «Крылья Советов», мой директ просто горел от негативных комментариев. Но я особо в них не вдумывался. Думаешь: «Какие люди злые?»
Отвечать не видел смысла. Если у человека есть личная жизнь, но он тратит время на то, чтобы написать спортсмену, который никак не влияет на его жизнь, то мне, наоборот, обидно за этих людей, у которых ничего интереснее не происходит», — приводит слова Иванисени Metaratings.
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