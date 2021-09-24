Защитник «Спартака» Литвинов объяснил, почему по-прежнему живёт в Тарасовке

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов объяснил, по какой причине он до сих пор живёт на базе клуба в Тарасовке.
«С квартирами в Москве непросто, поэтому я не спешу уезжать из Тарасовки. Иностранцы, конечно, сильно удивляются, как я мотаюсь на тренировки по полтора часа туда и обратно. Раньше выезжал в шесть утра, чтобы не попадать в пробки. Добирался до стадиона, немного спал и отправлялся на тренировку. Ощущения были не лучшие, поэтому теперь нахожусь в пути подольше, зато нормально высыпаюсь. Всегда смотрю, как быстрее добраться до арены: на такси или на электричке с метро. В выходные, конечно, удобно ехать на машине — можно добраться минут за 45.
На базе живу уже три года. Мы с ребятами из «Спартака-2» играем в настольный теннис или бильярд, ездим в кино или компьютерный клуб в Мытищах. Не люблю московскую суету, а в Тарасовке ценю именно умиротворение и атмосферу. Там много зелени, свежий воздух, можно спокойно прогуляться», — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».
- 24 сентября 2021
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