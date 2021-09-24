Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм Хотспур» готов обменять Н'домбеле на Марсьяля

«Тоттенхэм Хотспур» готов обменять Н'домбеле на Марсьяля
Комментарии

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в другом клубе Премьер-Лиги. Об этом сообщает Daily Express.

На 25-летнего француза претендует «Тоттенхэм Хотспур». Лондонский клуб готов обменять игрока на полузащитника Тангая Н'домбеле.

Ранее стало известно, что манкунианцы предложили агентам Марсьяля самим найти для него новую команду. При этом «Манчестер Юнайтед» намерен выручить за 25-летнего форварда не менее € 40 млн.
Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Ранее он выступал за «Монако» и «Лион». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн. Нынешний контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем чемпионате Англии Марсьяль принял участие в четырёх матчах (один раз выходил в основе) и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
Усман Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021