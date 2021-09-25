Отец Эмиля Бохинена рассказал, что его сын до сих пор не адаптировался к жизни в Москве

Отец футболиста московского ЦСКА Эмиля Бохинена, тренер норвежского «Сарпсборга» Ларс рассказал об адаптации своего сына к жизни в Москве.

«Любому человеку нужно время, чтобы окунуться в новую культуру. Думаю, сразу после переезда в Россию моему сыну было легче. Тогда в коллективе ещё были скандинавы. Он дружил с Влашичем, но тот недавно перебрался в «Вест Хэм». Сейчас он неплохо общается только с Чидерой Эджуке.

В клубе мало иностранцев, поэтому он чувствует себя одиноко. Когда тебе 22 года и ты живёшь в мегаполисе в чужой стране, это очень непросто. Если получится оформить визу, я прилечу в Москву во время следующего перерыва на матчи сборных. Тогда и навещу Эмиля впервые за долгое время. Я давно его не видел, нам есть о чём поговорить», – цитирует Бохинена-старшего Dagbladet.