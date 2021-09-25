Кассано жёстко раскритиковал «Ювентус» за игру в матче со «Специей»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано выразил мнение о победе туринского «Ювентуса» в гостях над «Специей» (3:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» провёл непристойный матч со «Специей». Хозяева поля оказали достойное давление на туринцев и, если бы они сделали счёт 3:1, то фактически, игра бы закончилась, это при том, что их команда стоит в 50 раз меньше, чем у подопечных Аллегри.

Голы «Специи» были забиты по вине двух или трёх игроков, ошибки которых Аллегри не видит, но продолжает бороться. У меня создаётся впечатление, что он в замешательстве.

Я не понимаю, как играет «Ювентус», меня это очень беспокоит. Они победили, но будут бороться за то, чтобы финишировать в четвёрке лучших, если продолжат в том же духе. Это лучшая команда по составу, но сегодня они отстают на 10 очков, играют плохо, пассивны, они буквально страдают на поле.

Нет идеи, им не хватает личности. Раньше в «Ювентусе» были футболисты-победители, которые выигрывали игры с помощью индивидуальных действий: Криштиану Роналду забил 100 голов за три года, Гонсало Игуаин также забивал много, Пауло Дибала показывал великолепную игру», — цитирует Кассано Football Italia.

Напомним, после 5 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.