Кьеллини — о проблемах «Ювентуса»: мы должны удержать этот корабль во время шторма

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о проблемах клуба в нынешнем сезоне. Туринцы одержали первую победу в Серии А лишь в 5-м туре. После пяти туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.
«Ювентусу» нужно время, чтобы обрести баланс. Но мы должны удержать этот корабль во время шторма.
Посмотрим, в каком состоянии мы причалим к берегу, с целыми парусами или с небольшими повреждениями. Но всегда нужно время для нахождения баланса. Когда происходят какие-то важные изменения, требуется время.
Например, после землетрясения не удаётся сразу привести всё в порядок. К сожалению, в современном мире ни у кого нет терпения», — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.
Во время межсезонья в команде сменился главный тренер, её возглавил Массимилиано Аллегри. В начале сезона «Ювентус» покинул Криштиану Роналду, перебравшийся в «Манчестер Юнайтед».
- 24 сентября 2021
-
20:49
-
20:35
-
20:28
-
20:15
-
20:02
-
19:56
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:13
-
18:37
-
18:36
-
18:29
-
18:23
-
17:59
-
17:54
-
17:40
-
17:34
-
17:21
-
17:12
-
17:04
-
16:52
-
16:52
-
16:40
-
16:36
-
16:22
-
16:21
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:47
-
15:39
-
15:37
-
15:25
-
15:16