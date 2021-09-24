Кьеллини — о проблемах «Ювентуса»: мы должны удержать этот корабль во время шторма

Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о проблемах клуба в нынешнем сезоне. Туринцы одержали первую победу в Серии А лишь в 5-м туре. После пяти туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.

«Ювентусу» нужно время, чтобы обрести баланс. Но мы должны удержать этот корабль во время шторма.

Посмотрим, в каком состоянии мы причалим к берегу, с целыми парусами или с небольшими повреждениями. Но всегда нужно время для нахождения баланса. Когда происходят какие-то важные изменения, требуется время.

Например, после землетрясения не удаётся сразу привести всё в порядок. К сожалению, в современном мире ни у кого нет терпения», — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

Во время межсезонья в команде сменился главный тренер, её возглавил Массимилиано Аллегри. В начале сезона «Ювентус» покинул Криштиану Роналду, перебравшийся в «Манчестер Юнайтед».