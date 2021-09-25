«Челси» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 25 сентября, состоится матч «Челси» — «Манчестер Сити». Встреча 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет англичанин Майкл Оливер. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В качестве резервного арбитра встречу будет обслуживать Роберт Джонс.



«Челси» набрал 13 очков за пять туров и занимает первое место в чемпионате Англии, опережая «Ливерпуль» (13) и «Манчестер Юнайтед» (13) по дополнительным показателям. «Манчестер Сити» (10) – на пятой строчке в турнирной таблице.

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