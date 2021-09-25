На матч «Краснодар» — «Сочи» увеличена квота для зрителей

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Сочи» смогут посетить 30% от общей вместительности стадиона, сообщает официальный сайт «быков».



Пресс-служба клуба предупреждает, что попасть на стадион смогут только болельщики, подтвердившие факт вакцинации или перенесённой болезни COVID-19 и получившие соответствующий QR-код на портале «Госуслуги». ПЦР-тест недействителен и не служит основанием для прохода на стадион.



Матч «Краснодар» — «Сочи» состоится завтра, 26 сентября. Команды сыграют на поле стадиона «Краснодар». Обслуживать матч будет арбитр Игорь Панин из Дмитрова. В качестве ассистентов выступят Роман Усачев и Варанцо Петросян. В качестве резервного судьи выступит Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону, Россия). «Краснодар» за восемь туров набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Сочи» (15) – на четвёртой строчке.

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