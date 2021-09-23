Гончаренко получил дисквалификацию и штраф 250 тыс. рублей за нецензурные выражения

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко получил дисквалификацию и штраф 250 тыс. рублей за нецензурные выражения в отношении «официальных лиц» в матче 8-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0).

«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча — дисквалифицировать главного тренера ФК «Краснодар» Гончаренко В.М. на 3 матча Российской Премьер-Лиги, из которых 2 матча считать реальным исполнением, а 1 матч — условной спортивной санкцией, и оштрафовать его на 250 000 рублей.

Установить испытательный срок для главного тренера ФК «Краснодар» Гончаренко В.М. 2 года с момента принятия решения», — приводит текст решения Контрольно-дисциплинарного комитета официальный сайт РФС.