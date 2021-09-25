«Барселона» анонсировала возвращение Ансу Фати после повреждения
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«Барселона» анонсировала возвращение нападающего Ансу Фати, который на протяжении длительного времени восстанавливался после повреждения. Соответствующий видеоролик пресс-служба сине-гранатовых разместила в своём «твиттере». Ранее стало известно, что на протяжении нескольких дней футболист проводит тренировки в нормальном темпе.
Напомним, Фати получил тяжелую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.
Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.
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