«Барселона» анонсировала возвращение Ансу Фати после повреждения

«Барселона» анонсировала возвращение нападающего Ансу Фати, который на протяжении длительного времени восстанавливался после повреждения. Соответствующий видеоролик пресс-служба сине-гранатовых разместила в своём «твиттере». Ранее стало известно, что на протяжении нескольких дней футболист проводит тренировки в нормальном темпе.

Напомним, Фати получил тяжелую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.



Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.