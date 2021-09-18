Фати может вернуться на поле 26 сентября в матче «Барселона» — «Леванте»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати близок к возвращению на поле после травмы колена, сообщает Esport3.



По данным источника, на протяжении нескольких дней футболист проводит тренировки в нормальном темпе. Наиболее вероятной датой появления Фати на поле является 26 сентября, когда «Барселона» в рамках 5-го тура испанской Примеры примет дома «Леванте».



Напомним, Фати получил тяжелую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.



Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.

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