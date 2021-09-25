Заур Тедеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова»
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Заур Тедеев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова», сообщает пресс-служба клуба. Специалист работает в системе клуба с 2019 года. В позапрошлом сезоне был назначен старшим тренером молодёжной команды «Ростова».
Ранее стало известно, что Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.
Напомним, 4 августа «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом был рассчитан на два сезона. Предыдущей командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.
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