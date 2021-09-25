Юрий Сёмин прокомментировал отставку из «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал свою отставку.



«Отставка — это совместное решение с руководителем клуба. Благодарен «Ростову» и лично Арташесу Арутюнянцу за время, которое мы были вместе. В Ростове-на-Дону очень молодая команда: у юных игроков, которые появились при мне, хорошее будущее. Надеюсь, эти ребята будут достойно защищать честь клуба в дальнейшем», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее стало известно, что Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.



Напомним, 4 августа «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом был рассчитан на два сезона. Предыдущей командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

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