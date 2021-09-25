Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин прокомментировал отставку из «Ростова»

Юрий Сёмин прокомментировал отставку из «Ростова»
Комментарии

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал свою отставку.

«Отставка — это совместное решение с руководителем клуба. Благодарен «Ростову» и лично Арташесу Арутюнянцу за время, которое мы были вместе. В Ростове-на-Дону очень молодая команда: у юных игроков, которые появились при мне, хорошее будущее. Надеюсь, эти ребята будут достойно защищать честь клуба в дальнейшем», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее стало известно, что Юрий Сёмин подал в отставку с поста главного тренера «Ростова». Решение было принято после встречи специалиста с президентом «Ростова» Арташесом Арутюнянцем.

Напомним, 4 августа «Ростов» на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Сёмина на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом был рассчитан на два сезона. Предыдущей командой Сёмина был «Локомотив», который он покинул в прошлом году, уступив пост главного тренера Марко Николичу.

Новость по теме
Юрий Сёмин рассказал о своём будущем после отставки из «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021