«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу со счётом 1:0.
Счёт матча был открыт во втором тайме. На 53-й минуте встречи отличился нападающий «горожан» Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.
Гол Габриэла Жезуса в ворота «Челси»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял англичанин Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В качестве резервного арбитра выступал Роберт Джонс.
В седьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Саутгемптон». «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Первый матч состоится 2 октября, а второй 3 — октября.
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- 25 сентября 2021
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