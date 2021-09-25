«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу со счётом 1:0.



Счёт матча был открыт во втором тайме. На 53-й минуте встречи отличился нападающий «горожан» Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.

Гол Габриэла Жезуса в ворота «Челси»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял англичанин Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В качестве резервного арбитра выступал Роберт Джонс.



В седьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Саутгемптон». «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Первый матч состоится 2 октября, а второй 3 — октября.

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