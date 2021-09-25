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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги
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Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Манчестер Сити». Гости одержали победу со счётом 1:0.

Счёт матча был открыт во втором тайме. На 53-й минуте встречи отличился нападающий «горожан» Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.

Гол Габриэла Жезуса в ворота «Челси»:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял англичанин Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. В качестве резервного арбитра выступал Роберт Джонс.

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Челси» примет дома «Саутгемптон». «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ливерпулем». Первый матч состоится 2 октября, а второй 3 — октября.

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Англия - Премьер-лига. 6-й тур
25 сентября 2021, суббота. 14:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Жезус – 53'
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