Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после победы в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Челси».



«Сегодня ребята были великолепны. На этом стадионе и против такого соперника сделать то, что мы сделали, — это большая гордость для меня.



Мы приехали сюда и сделали свою игру. Иногда что-то может не получаться, потому что соперник лучше. Мы хорошо играли в высоком прессинге, поэтому «Челси» не смог развивать свои атаки», — цитирует Гвардиолу BBC.



Также Гвардиола прокомментировал игру Габриэла Жезуса в матче с «Челси».



«Габриэл всегда отдаёт все силы, с этим не поспоришь. В каждой игре он играет на команду. Наличие таких игроков делает меня очень счастливым», — сказал Гвардиола.



Напомним, матч «Челси» — «Манчестер Сити» завершился со счётом 1:0. Единственный мяч записал на свой счёт Габриэл Жезус, ему ассистировал Жоау Канселу.

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