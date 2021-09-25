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«Спартак» — «Уфа». Платная прямая трансляция
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Газизов не считает заговором проблему с подачей автобуса для «Уфы» на матч со «Спартаком»

Газизов не считает заговором проблему с подачей автобуса для «Уфы» на матч со «Спартаком»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с предоставлением автобуса для поездки на матч 9-го тура РПЛ со «Спартаком». Ранее сообщалось, что «Спартак» не предоставил автобус для «Уфы», а клуб из Башкортостана рассматривал возможность поездки на стадион на такси или метро. Позднее в «Спартаке» сообщили, что «Уфа» поедет на стадион на автобусе.

«Мы действительно собирались добираться до стадиона на такси. Является ли заговором ситуация с автобусом? Нет, конечно, вы чего? При чём здесь заговор?» — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» в 8 матчах набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (20). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.

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