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«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком», забив ответный гол в добавленное время

«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком», забив ответный гол в добавленное время
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Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 7-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Атлетик» из Бильбао. Счёт матча — 1:1.

Счёт матча был открыт во втором тайме. На 69-й минуте встречи защитник басков Иньиго Мартинес забил гол с передачи Алехандро Беренгера.

Гол Мартинеса в ворота «Валенсии»:

С 82-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил нападающий Макси Гомес. В добавленное ко второму тайму время нападающий «летучих мышей» Маркос де Соуза сравнял счёт матча. Ему ассистировал Гонсалу Гедеш.

Удаление Гомеса:

Маркос де Соуза сравнивает счёт матча в добавленное время:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный арбитр – Давид Камбронеро Гонсалес.

В восьмом туре испанской Примеры «Атлетик» примет дома «Алавес», а «Валенсия» сыграет на выезде с «Кадисом». Первая встреча состоится 1 октября, а вторая – 2 октября.

Испания - Примера. 7-й тур
25 сентября 2021, суббота. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Мартинес – 69'   1:1 де Соуза – 90+5'
Удаления: Гомес – 82' / нет
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