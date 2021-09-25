«Валенсия» сыграла вничью с «Атлетиком», забив ответный гол в добавленное время

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Месталья» в Валенсии в рамках 7-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Атлетик» из Бильбао. Счёт матча — 1:1.
Счёт матча был открыт во втором тайме. На 69-й минуте встречи защитник басков Иньиго Мартинес забил гол с передачи Алехандро Беренгера.
Гол Мартинеса в ворота «Валенсии»:
С 82-й минуты «Валенсия» играла в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил нападающий Макси Гомес. В добавленное ко второму тайму время нападающий «летучих мышей» Маркос де Соуза сравнял счёт матча. Ему ассистировал Гонсалу Гедеш.
Маркос де Соуза сравнивает счёт матча в добавленное время:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему помогали Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервный арбитр – Давид Камбронеро Гонсалес.
В восьмом туре испанской Примеры «Атлетик» примет дома «Алавес», а «Валенсия» сыграет на выезде с «Кадисом». Первая встреча состоится 1 октября, а вторая – 2 октября.
- 25 сентября 2021
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