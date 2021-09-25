Бакаев: кажется, что Витория не нервничает? Хорошо, что он не показывает слабость

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после матча 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0) поделился мнением о поведении главного тренера Руя Витории.

«Все думают, что «Наполи» будет нас разрывать? Это нормально, они на ходу – на первом месте. Игра будет тяжёлая, но надеюсь, что мы себя проявим. Как играть с таким «Наполи», понимания пока нет, но будет теория, тренер нам всё объяснит.



Быстрый гол сегодня сильно помог, ответственность упала, мы стали играть свободнее. Но «Уфа» хорошо играла, были подходы – забей они один, и было бы сложнее. Самое главное – мы сыграли на ноль. Никакого особого настроя на «Уфу» из-за Газизова не было, с чего ему быть? У меня нормальное к нему отношение. Когда слышу трибуны, мысли – надо исправляться, чтобы был позитив.

Кажется, что Витория не нервничает? Это хорошо, что он не показывает слабость. Он уверен в себе. А он с первого дня был уверен, и это остаётся. В этом плане проблем нет, работа как была – так и идёт. На спокухе на тренировках он не бывает – постоянно говорит «давай, давай», в общем, заведённый. Но он не поникший, не показывает, что есть проблемы. Если бы этого не было – было бы хуже», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.