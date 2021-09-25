Клопп прокомментировал ничью в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом».



«Мы сделали всё, что могли. Мы играли в действительно хороший футбол, создавали невероятные моменты. Мы забили три, должны были забивать четыре, пять, шесть, но они заслужили свои три гола и могли забить четыре. Они действовали очень хорошо и поэтому заслужили данный результат.



Атмосфера была невероятной, они очень хорошо боролись. Мы тоже боролись. Но мы должны были быть готовы к серьёзной борьбе, потому что они делали всё, что могли. Мы были готовы, но проиграли слишком много дуэлей в воздухе, и это лишило нас импульса.



То, как ребята играли вместе сегодня, мне очень нравится. Мы провели хорошую игру. Игроки не думали, что мы должны быть лучше во всех ситуациях. Мы боролись изо всех сил, и это было необходимо. Я очень доволен игрой с мячом. Борьбой за мяч в воздухе я не очень удовлетворён», — цитирует Клоппа BBC.



Матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» завершился со счётом 3:3. В составе хозяев отличились Пиннок, Янельт и Висса. За красных забили Жота, Салах и Джонс.



После шести туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. В седьмом туре красные примут дома «Манчестер Сити».

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